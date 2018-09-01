Глава СБУ провёл встречу с делегацией конгресса США

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак встретился с делегацией конгресса США и Атлантического совета во главе с пятым чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Джоном Хербстом.
Глава СБУ провёл встречу с делегацией конгресса США
  • ©Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Мы высоко оцениваем состояние двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и выражаем благодарность американским коллегам за постоянную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией», — приводятся слова Грицака на сайте ведомства.

В СБУ сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия по противодействию вызовам национальной безопасности, в частности, гибридным угрозам от России, и обменялись опытом по своевременному и эффективному реагированию на них.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили восемь человек, которые в социальных сетях размещали материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

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