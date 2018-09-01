Глава СБУ провёл встречу с делегацией конгресса США
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- globallookpress.com
«Мы высоко оцениваем состояние двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и выражаем благодарность американским коллегам за постоянную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией», — приводятся слова Грицака на сайте ведомства.
В СБУ сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия по противодействию вызовам национальной безопасности, в частности, гибридным угрозам от России, и обменялись опытом по своевременному и эффективному реагированию на них.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили восемь человек, которые в социальных сетях размещали материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.