Посол России в США прокомментировал гибель Захарченко

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«То, что сегодня произошло, это, конечно трагедия… Погиб человек. К сожалению, я не знал его лично, я только знал его по телевизионным кадрам. Мне кажется, это был человек порядочный, человек, который сделал всё для своей Родины, профессионал», — сказал он.

По его словам, произошедшее — это «ещё один сигнал того, что минские договорённости многим не нравятся».

«И сегодня мы должны, на мой взгляд, приложить дополнительные усилия для того, чтобы уберечь их от разрушения и не допустить их подрыва»,— добавил он.

Ранее стало известно о гибели Захарченко при взрыве в ресторане Донецка.