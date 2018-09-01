Посол России в США прокомментировал гибель Захарченко

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Посол России в США прокомментировал гибель Захарченко
  • Анатолий Антонов
  • РИА Новости

«То, что сегодня произошло, это, конечно  трагедия… Погиб человек. К сожалению, я не знал его лично, я только знал его по телевизионным кадрам. Мне кажется, это был человек порядочный, человек, который сделал всё для своей Родины, профессионал», — сказал он.

По его словам, произошедшее — это «ещё один сигнал того, что минские договорённости многим не нравятся».

«И сегодня мы должны, на мой взгляд, приложить дополнительные усилия для того, чтобы уберечь их от разрушения и не допустить их подрыва»,— добавил он.

Ранее стало известно о гибели Захарченко при взрыве в ресторане Донецка.

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