Эксперт оценил ситуацию в Азовском море

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Азовском море.
Эксперт оценил ситуацию в Азовском море
  • РИА Новости

«Здесь нужно понимать, что до того, как Россия ввела практику своих проверок, украинцы занимались фактическим пиратством, что видно по всей этой ситуации с отечественными судами «Норд» и «Механик Погодин», — сказал он.

По его словам, поведение Киева свидетельствует о том, что Украина не намерена придерживаться каких-либо норм международного права в отношениях с Россией, и в результате Москва пошла на ответные меры.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявление Госдепа по поводу ситуации в Азовском море, призвав Вашингтон «прекратить вступаться за бесчинствующих» подопечных в регионе.

Также член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил намерение властей Украины нарастить военное присутствие в Азовском море.

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