В ДНР введён план «Перехват» после убийства Захарченко
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
«Насколько мне известно про Донецк — да, но, я думаю, на линии разграничения сторон ДНР с Украиной и на госгранице с Россией такие мероприятия проводятся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в ДНР были задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко.
Вечером 31 августа при взрыве в центре Донецка погиб глава ДНР. После этого город был закрыт для въезда и выезда.