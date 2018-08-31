В ДНР введён план «Перехват» после убийства Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике введён план «Перехват» в связи с убийством лидера ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Насколько мне известно про Донецк — да, но, я думаю, на линии разграничения сторон ДНР с Украиной и на госгранице с Россией такие мероприятия проводятся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ДНР были задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко.

Вечером 31 августа при взрыве в центре Донецка погиб глава ДНР. После этого город был закрыт для въезда и выезда.