В ДНР введён план «Перехват» после убийства Захарченко

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике введён план «Перехват» в связи с убийством лидера ДНР Александра Захарченко.
В ДНР введён план «Перехват» после убийства Захарченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Насколько мне известно про Донецк — да, но, я думаю, на линии разграничения сторон ДНР с Украиной и на госгранице с Россией такие мероприятия проводятся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ДНР были задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко

Вечером 31 августа при взрыве в центре Донецка погиб глава ДНР. После этого город был закрыт для въезда и выезда.

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