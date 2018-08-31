В МИД России назвали целью убийства Захарченко срыв мирного урегулирования в Донбассе

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, а также рассказали, на что был направлен теракт.

Дипломаты отметили, что рассчитывают на оперативное проведение соответствующего расследования, в результате которого будут установлены все обстоятельства и выявлены исполнители и заказчики преступления.

«Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договорённостей», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что особо цинично «всё это выглядит на фоне только что объявленного «школьного перемирия».

«Убийство одного из подписантов минского комплекса мер вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьёзную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», — добавили в МИД.

Дипломаты призвали власти Украины «отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем» в стране.

«Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе», — подчёркивается в сообщении.

Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, существуют все основания полагать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим.

Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.

Позднее Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.