В МИД России назвали целью убийства Захарченко срыв мирного урегулирования в Донбассе
- РИА Новости
Дипломаты отметили, что рассчитывают на оперативное проведение соответствующего расследования, в результате которого будут установлены все обстоятельства и выявлены исполнители и заказчики преступления.
«Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договорённостей», — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что особо цинично «всё это выглядит на фоне только что объявленного «школьного перемирия».
«Убийство одного из подписантов минского комплекса мер вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьёзную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», — добавили в МИД.
Дипломаты призвали власти Украины «отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем» в стране.
«Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе», — подчёркивается в сообщении.
Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, существуют все основания полагать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим.
Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.
Позднее Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.