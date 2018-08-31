Поклонская прокомментировала гибель главы ДНР Захарченко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В республике назвали произошедшее терактом.

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил в беседе с RT, что убийство Захарченко является актом агрессии.

В СБУ заявили, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.