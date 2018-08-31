Убит глава ДНР Александр Захарченко

Поклонская прокомментировала гибель главы ДНР Захарченко

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Поклонская прокомментировала гибель главы ДНР Захарченко
  • РИА Новости

«Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В республике назвали произошедшее терактом.

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил в беседе с RT, что убийство Захарченко является актом агрессии.

В СБУ заявили, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить