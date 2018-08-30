Эксперты оценили учения украинских ВМС «Шторм-2018»

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Политолог Владимир Карасёв в беседе с ФАН оценил учения украинских ВМС «Шторм-2018».
Эксперты оценили учения украинских ВМС «Шторм-2018»
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«Украина в Чёрном море решила поиграть мускулами — только мускулы никто не заметил», — заявил он.

Со своей стороны, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов считает, что морские учения на Украине в настоящее время выглядят несколько смехотворно.

Он, в частности, отметил, что никакого боеспособного флота у страны практически не осталось.

Ранее военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Украины о закупке у США комплексов ПВО.

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