Эксперт прокомментировал заявление Украины о закупке у США комплексов ПВО
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- globallookpress.com
«На сегодняшний день ПВО Украины состоит из наших систем, которые были на вооружении ещё в 1980-х годах», — сказал он.
По словам Хатылева, у страны «старый парк техники».
«Речь о закупке американских Patriot в какой-то из модификаций», — пояснил эксперт.
Он отметил, что о создании украинской системы ПВО на основе этих комплексов говорить рано, так как система управления зенитно-ракетными комплексами, которые на данный момент есть в стране, советского производства.
Как полагает Хатылев, покупка трёх Patriot ничего не изменит.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО.