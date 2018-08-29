Эксперт прокомментировал заявление Украины о закупке у США комплексов ПВО

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Украины о закупке у США комплексов ПВО.

«На сегодняшний день ПВО Украины состоит из наших систем, которые были на вооружении ещё в 1980-х годах», — сказал он.

По словам Хатылева, у страны «старый парк техники».

«Речь о закупке американских Patriot в какой-то из модификаций», — пояснил эксперт.

Он отметил, что о создании украинской системы ПВО на основе этих комплексов говорить рано, так как система управления зенитно-ракетными комплексами, которые на данный момент есть в стране, советского производства.

Как полагает Хатылев, покупка трёх Patriot ничего не изменит.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО.