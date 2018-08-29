Эксперт оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО.
Эксперт оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО
  • © Aaron Henson
  • globallookpress.com

«Я не думаю, что США будут поставлять украинцам серьёзные комплексы ПВО. Могут быть поставлены комплексы устаревших образцов типа Chapparal», — заявил он.

Эксперт считает крайне маловероятными поставки ракетных комплексов Patriot, поскольку США не поставляли их даже в Турцию, хотя она полноценный член НАТО.

Наиболее вероятными Сивков назвал поставки переносных комплексов Stinger.

Со своей стороны, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с радио Sputnik сказал, что желание Украины приобрести американские системы ПВО имеет политический оттенок.

«Мне кажется, все эти заявления — из разряда очередной пропагандистской истории. Они могут сколько угодно покупать американские системы ПВО, которые, как известно, не соответствуют современным задачам противоракетной обороны. По этому поводу было много прецедентов в последнее время», — отметил он.

По словам Мартынова, лучшие системы разработаны в России.

Ранее президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов прокомментировал намерение Украины закупить у США комплексы ПВО.

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