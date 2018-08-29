В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на мосту в республике

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В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили Киев в подготовке теракта в пункте пропуска «Станица Луганская» в «серой» зоне.

«По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ в пункте пропуска у станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек. Украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей», — сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

Там добавили, что после этого может быть совершён взрыв, ответственность за который переложат на ЛНР.

«МГБ получены поимённые списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии», — сообщили в ведомстве.

В июне в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о предотвращении теракта на трассе Алчевск — Луганск.

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