В ЛНР заявили о предотвращении теракта на автотрассе Алчевск — Луганск

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о предотвращении теракта на трассе Алчевск — Луганск.
В ЛНР заявили о предотвращении теракта на автотрассе Алчевск — Луганск
  • © Валерий Мельников
  • Reuters

Об этом заявил заместитель министра госбезопасности республики Александр Басов.

«19 июня на автотрассе Алчевск — Луганск в районе населённого пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок», — цитирует РИА Новости Басова.

По его словам, теракт подготовили украинские диверсанты с целью «взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала».

В феврале возле здания Минобороны самопровозглашённой ДНР в Донецке было найдено взрывное устройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить