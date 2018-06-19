В ЛНР заявили о предотвращении теракта на автотрассе Алчевск — Луганск
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Об этом заявил заместитель министра госбезопасности республики Александр Басов.
«19 июня на автотрассе Алчевск — Луганск в районе населённого пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок», — цитирует РИА Новости Басова.
По его словам, теракт подготовили украинские диверсанты с целью «взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала».
В феврале возле здания Минобороны самопровозглашённой ДНР в Донецке было найдено взрывное устройство.