На Украине запретили ввоз в страну цементного клинкера из России

Украина запретила импорт российского цементного клинкера. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства в среду, 29 августа.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления правительства, данная мера призвана защитить экономические интересы Украины в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины запретил ввоз в страну листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из России.