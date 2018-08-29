На Украине запретили ввоз в страну цементного клинкера из России

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Украина запретила импорт российского цементного клинкера. Об этом сообщает Интерфакс.
На Украине запретили ввоз в страну цементного клинкера из России
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства в среду, 29 августа.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления правительства, данная мера призвана защитить экономические интересы Украины в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины запретил ввоз в страну листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из России.

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