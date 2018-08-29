На Украине запретили ввоз в страну цементного клинкера из России
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- globallookpress.com
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства в среду, 29 августа.
Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления правительства, данная мера призвана защитить экономические интересы Украины в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины запретил ввоз в страну листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из России.