Правительство Украины запретило ввозить в страну шифер из России

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Кабинет министров Украины запретил ввоз в страну листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из России.

Об этом информирует телеканал «112 Украина». 

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства 23 мая.

В марте Киев ввёл временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России.

Запрет ввоза на Украину утверждённого перечня товаров из России был продлён до 31 декабря 2018 года. 

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