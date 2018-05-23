Правительство Украины запретило ввозить в страну шифер из России
Кабинет министров Украины запретил ввоз в страну листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из России.
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства 23 мая.
В марте Киев ввёл временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России.
Запрет ввоза на Украину утверждённого перечня товаров из России был продлён до 31 декабря 2018 года.
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