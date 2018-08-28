Жириновский прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

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Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.
Жириновский прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
  • © Komsomolskaya Pravda
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«Я выступал категорически против этого документа ещё в 1997—1998 годах, и вся фракция ЛДПР голосовала против ратификации этого соглашения в 1998 году, потому что он фактически утвердил все постсоветские границы между Россией и Украиной», — заявил он.

По словам Жириновского, впоследствии представители ЛДПР неоднократно требовали разорвать соглашение. Например, соответствующий законопроект фракция внесла на рассмотрение Госдумы в мае 2018 года.

«Разрыв этого соглашения позволит оспорить все границы России и Украины», — добавил он.

Со своей стороны, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с Inforeactor выразил мнение, что цель высказываний президента Украины Петра Порошенко — исключительно предвыборная.

«Людям, конечно же, от таких нововведений будет некомфортно, возникнут новые неудобства. Но установка новых украинских властей — максимальный разрыв любых связей с Российской Федерацией», — отметил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

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