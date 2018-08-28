В Совфеде оценили возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Короткая ссылка
Сенатор Людмила Бокова в беседе с ФАН оценила возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.
В Совфеде оценили возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
  • РИА Новости

«Любая конфронтация, любой разрыв отношений на моей памяти как историка никогда не заканчивались хорошо», — сказала она.

По словам члена Совфеда, все страны должны проводить взвешенную политику не только в своих интересах, но и во благо соседей и в целом ради поддержки стабильности в мире.

В свою очередь, публицист и политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что для Украины разрыв договора принесёт множество проблем.

Как полагает эксперт, украинский президент Пётр Порошенко «раз за разом стреляет себе в ногу».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить