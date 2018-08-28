В Совфеде оценили возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Сенатор Людмила Бокова в беседе с ФАН оценила возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

«Любая конфронтация, любой разрыв отношений на моей памяти как историка никогда не заканчивались хорошо», — сказала она.

По словам члена Совфеда, все страны должны проводить взвешенную политику не только в своих интересах, но и во благо соседей и в целом ради поддержки стабильности в мире.

В свою очередь, публицист и политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что для Украины разрыв договора принесёт множество проблем.

Как полагает эксперт, украинский президент Пётр Порошенко «раз за разом стреляет себе в ногу».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.