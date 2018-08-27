Посол Украины прокомментировал ситуацию с блокировкой Венгрией заседания комиссии Украина — НАТО

Заседания специальной комиссии Украина — НАТО на министерском уровне по-прежнему заблокированы Венгрией. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил посол Украины при альянсе Вадим Пристайко.

«Заблокирован уровень министерский, то есть когда раз в году встречаются министры альянса и проводится специальное заседание, посвящённое Украине, так называемая комиссия Украина — НАТО. Этот уровень действительно заблокирован и над ним висит уровень саммита», — сказал Пристайко.

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия для снятия вето с проведения комиссии Украина — НАТО.