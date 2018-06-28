В ДНР заявили о двух отбитых атаках ВСУ в районе Горловки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики предприняли две неудачные попытки атаковать позиции ополченцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Сегодня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на горловском направлении», — сказал представитель командования.

Отмечается, что первая попытка была предпринята в районе посёлка Южное с целью захвата одной из высот. В результате этого нападения ВСУ, по данным ДНР, потеряли трёх военнослужащих, ещё трое получили ранения.

«Спустя некоторое время враг вновь открыл огонь, в основном по посёлку шахты Гагарина, применив с 14:00 до 14:30 танки и артиллерию», — указал собеседник.

По данным командования ДНР, украинские военные планировали забросить на территорию республики диверсионно-разведывательную группу.

В начале июня в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.