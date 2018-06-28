В ДНР заявили о двух отбитых атаках ВСУ в районе Горловки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики предприняли две неудачные попытки атаковать позиции ополченцев.
В ДНР заявили о двух отбитых атаках ВСУ в районе Горловки
  • Боец батальона «Сомали» ВС ДНР в окопах, оборудованных военнослужащими самопровозглашённой республики под Зайцевом © Станислав Обищенко, проект WarGonzo

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Сегодня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на горловском направлении», — сказал представитель командования.

Отмечается, что первая попытка была предпринята в районе посёлка Южное с целью захвата одной из высот. В результате этого нападения ВСУ, по данным ДНР, потеряли трёх военнослужащих, ещё трое получили ранения.

«Спустя некоторое время враг вновь открыл огонь, в основном по посёлку шахты Гагарина, применив с 14:00 до 14:30 танки и артиллерию», — указал собеседник.

По данным командования ДНР, украинские военные планировали забросить на территорию республики диверсионно-разведывательную группу.

В начале июня в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе. 

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Военные действия в Донбассе Украина
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