В ДНР заявили о двух отбитых атаках ВСУ в районе Горловки
- Боец батальона «Сомали» ВС ДНР в окопах, оборудованных военнослужащими самопровозглашённой республики под Зайцевом © Станислав Обищенко, проект WarGonzo
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.
«Сегодня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на горловском направлении», — сказал представитель командования.
Отмечается, что первая попытка была предпринята в районе посёлка Южное с целью захвата одной из высот. В результате этого нападения ВСУ, по данным ДНР, потеряли трёх военнослужащих, ещё трое получили ранения.
«Спустя некоторое время враг вновь открыл огонь, в основном по посёлку шахты Гагарина, применив с 14:00 до 14:30 танки и артиллерию», — указал собеседник.
По данным командования ДНР, украинские военные планировали забросить на территорию республики диверсионно-разведывательную группу.
В начале июня в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.
В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.