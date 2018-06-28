Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине
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Об этом в своём Twitter написал Парубий.
«Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Украине», — заявил он.
По его словам, также обсуждались вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской газотранспортной системы: «Это вопрос не только энергетики, но и безопасности».
Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту #США@StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine обговорили безпекову ситуацію в Україні.А також питання залучення американського бізнесу до модернізації української #ГТС,адже це питання не лише енергетики, а й питання безпеки pic.twitter.com/urmCfQS4jU— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 28 июня 2018 г.
Ранее Волкер встретился с главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.