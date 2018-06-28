Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине

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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы безопасности и привлечения американского бизнеса на Украину.
Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине
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Об этом в своём Twitter написал Парубий.

«Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Украине», — заявил он. 

По его словам, также обсуждались вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской газотранспортной системы: «Это вопрос не только энергетики, но и безопасности».

Ранее Волкер встретился с главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

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