МИД России обратится в ОБСЕ в связи с недопуском российских журналистов на Украину

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МИД России направит письмо в ОБСЕ в связи с тем, что российским журналистам отказали во въезде на территорию Украины. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД России обратится в ОБСЕ в связи с недопуском российских журналистов на Украину
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Она напомнила, что корреспондент RT Пола Слиер и журналист Евгений Примаков намеревались посетить в Киеве конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, однако им было отказано во въезде на территорию страны.

«Мы будем дальше на эту тему думать, направлять соответствующие письма в ОБСЕ с полным изложением того, что было предъявлено российским журналистам, какое совершенно не соответствующее стандартам ОБСЕ поведение мы видели со стороны организаторов, которые не сумели обеспечить присутствие всех участников», — сказала она.

При этом, по её словам, «самое ужасное» в данной ситуации — это «дискуссия, которая развернулась внутри украинского медийного пространства».

«Некоторые люди, которые называют себя журналистами, заявили о том, что нужно было вообще их (российских журналистов. — RT) арестовать, посадить, а потом на кого-то менять. И это говорят люди, которые выдают себя за журналистов в день, когда проходит конференция ОБСЕ в Киеве о проблематике свободы массмедиа», — добавила Захарова.

Дипломат подчеркнул, что представители ОБСЕ «показывают своё бессилие, беззубость и дисфункцию».

26 июня стало известно, что Слиер и Примакова не пустили на Украину. В ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением украинской стороны. 

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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