В Киевской полиции заявили о задержании похитителей сына ливийского дипломата

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей сына ливийского дипломата.
В Киевской полиции заявили о задержании похитителей сына ливийского дипломата
  • © Reuters

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они — граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет», — рассказал Крищенко.

Он уточнил, что злоумышленники намеренно похитили именно сына ливийского дипломата. После совершения преступления они пытались связаться с родителями пострадавшего.

По факту произошедшего следователи расследуют два уголовных производства по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Вымогательство».

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве похитили сына дипломата посольства Ливии. Позднее полицейским удалось найти похищенного

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