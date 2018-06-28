В Киевской полиции заявили о задержании похитителей сына ливийского дипломата

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей сына ливийского дипломата.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они — граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет», — рассказал Крищенко.

Он уточнил, что злоумышленники намеренно похитили именно сына ливийского дипломата. После совершения преступления они пытались связаться с родителями пострадавшего.

По факту произошедшего следователи расследуют два уголовных производства по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Вымогательство».

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве похитили сына дипломата посольства Ливии. Позднее полицейским удалось найти похищенного.