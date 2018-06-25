СМИ: В Киеве похитили сына ливийского дипломата

Короткая ссылка
В Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии.
СМИ: В Киеве похитили сына ливийского дипломата
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Insider.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что речь идёт о молодом человеке 1992 года рождения.

В свою очередь, в полиции Киева подтверждают похищение человека, не называя его имени.

«Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на Тургеневской улице двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль тёмного цвета и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в Киеве введён план «Перехват». Идёт розыск Volkswagen Golf тёмно-синего цвета.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве обокрали иностранного дипломата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить