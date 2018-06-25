СМИ: В Киеве похитили сына ливийского дипломата

В Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии.

Об этом сообщает издание Insider.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что речь идёт о молодом человеке 1992 года рождения.

В свою очередь, в полиции Киева подтверждают похищение человека, не называя его имени.

«Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на Тургеневской улице двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль тёмного цвета и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в Киеве введён план «Перехват». Идёт розыск Volkswagen Golf тёмно-синего цвета.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве обокрали иностранного дипломата.