Порошенко внесёт в Раду поправки к Конституции Украины по членству в НАТО и ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесёт на рассмотрение в Верховную раду законопроект о поправках к Конституции Украины, касающихся членства в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщает УНН.

«В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституции, поправка, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом, — это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО», — заявил он.

Ранее Порошенко выразил надежду, что Рада закрепит в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО.

Также украинский лидер отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.