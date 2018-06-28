Порошенко внесёт в Раду поправки к Конституции Украины по членству в НАТО и ЕС
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Об этом сообщает УНН.
«В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституции, поправка, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом, — это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО», — заявил он.
Ранее Порошенко выразил надежду, что Рада закрепит в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО.
Также украинский лидер отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.