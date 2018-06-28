Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости на мероприятии в Дании
- © Reuters
По словам Божко, инцидент произошёл после того, как она подошла к украинским коллегам с просьбой перевести слова премьера, который в ходе пресс-конференции говорил на украинском языке.
«Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский», — рассказала Божко.
Через некоторое время, как уточняет корреспондент, к ней подошли ещё несколько украинских журналистов и начали оскорблять её.
«Да, конкретно ты — убийца, пропагандист», — цитирует Божко украинских коллег.
По их мнению, российские журналисты, в частности Божко, виноваты в том, что происходит на Украине.
После инцидента к российской журналистке подошёл коллега с Украины, который пытался помочь ей с переводом, и извинился за произошедшее.
«Мы все люди и должны вести себя по-человечески», — сказал он.
26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию корреспонденту RT, гражданке Великобритании Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову.
Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
Позднее в беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.