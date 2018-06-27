Матвиенко в ответ на недопуск журналистов на Украину призвала поставить Киев на место

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала запрет украинских властей на въезд в страну журналиста Евгения Примакова и корреспондента RT Полы Слиер.
Матвиенко в ответ на недопуск журналистов на Украину призвала поставить Киев на место
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Действительно, ситуация нетерпимая», — приводит РИА Новости слова Матвиенко на заседании Совфеда.

Матвиенко поручила главе комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову подготовить предложения относительно реакции на действия украинских властей. 

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию корреспонденту RT, гражданке Великобритании Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. 

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.

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