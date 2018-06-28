В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы сёл Калиновка и Логвиново», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, огонь вёлся из автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

В начале июня в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе. 

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