В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы сёл Калиновка и Логвиново», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, огонь вёлся из автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

В начале июня в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.