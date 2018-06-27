На Украине из зала суда сбежал особо опасный преступник

Короткая ссылка
В Полтавской области полицейские разыскивают 40-летнего особо опасного преступника, сбежавшего из зала суда. Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
На Украине из зала суда сбежал особо опасный преступник
  • ©Arne Deder
  • globallookpress.com

Злоумышленник сбежал из зала Миргородского районного суда. В полиции отметили, что он может быть вооружён.

По предварительным данным, подозреваемый может передвигаться на автомобиле с номерами одной из прибалтийских республик.

«В Полтавском регионе уже введён в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь особый состав полиции области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве осуждённый совершил побег во время конвоирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить