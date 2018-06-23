В Киеве осуждённый совершил побег во время конвоирования

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В Киеве ранее судимый заключённый совершил побег из-под стражи во время конвоирования, ведутся поиски злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

«Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы», — заявили в полиции. 

По данным правоохранителей, ранее мужчина был осуждён за мошенничество и подделку документов.

Отмечается, что он является брачным аферистом, у семьи одной из потерпевших он выманил $60 тыс.

Проводится служебное расследование относительно действий полицейских, осуществлявших конвоирование.

Ранее стало известно, что в Николаеве в следственном изоляторе заключённые устроили бунт.

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