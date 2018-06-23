В Киеве осуждённый совершил побег во время конвоирования
«Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы», — заявили в полиции.
По данным правоохранителей, ранее мужчина был осуждён за мошенничество и подделку документов.
Отмечается, что он является брачным аферистом, у семьи одной из потерпевших он выманил $60 тыс.
Проводится служебное расследование относительно действий полицейских, осуществлявших конвоирование.
Ранее стало известно, что в Николаеве в следственном изоляторе заключённые устроили бунт.