В Киеве осуждённый совершил побег во время конвоирования

В Киеве ранее судимый заключённый совершил побег из-под стражи во время конвоирования, ведутся поиски злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

«Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы», — заявили в полиции.

По данным правоохранителей, ранее мужчина был осуждён за мошенничество и подделку документов.

Отмечается, что он является брачным аферистом, у семьи одной из потерпевших он выманил $60 тыс.

Проводится служебное расследование относительно действий полицейских, осуществлявших конвоирование.

Ранее стало известно, что в Николаеве в следственном изоляторе заключённые устроили бунт.