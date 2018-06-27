Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией»

Короткая ссылка
Великобритания выделит Украине £5 млн ($6,6 млн) на «противостояние российской дезинформации». Об этом говорится в сообщении МИД Соединённого Королевства.
Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией»
  • © Patrick Pleul
  • globallookpress.com

Как отмечается, эти средства входят в пакет британской помощи Украине на общую сумму £35 млн ($46 млн).

Из этих денег £13,4 ($17,7 млн) пойдут на обеспечение безопасности и стабильности и борьбу с коррупцией, ещё £11 млн ($14,5 млн) — на поддержку реформ и £6 млн ($8 млн)  — на гуманитарную помощь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ.

Также сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить