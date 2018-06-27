В Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов
- © Arne Dedert
- globallookpress.com
Как сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинские власти проводили переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции относительно их судьбы.
«Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые удерживаются в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких в целом более 150 человек», — заявил он.
Он отметил, что решается вопрос о выдаче украинцев на родину.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину шести украинских моряков, которым запрещалось покидать Грецию.