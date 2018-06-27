В Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов

Короткая ссылка
В Греции находятся более 150 граждан Украины, которые были задержаны за переправку нелегальных мигрантов.
В Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов
  • © Arne Dedert
  • globallookpress.com

Как сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинские власти проводили переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции относительно их судьбы.

«Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые удерживаются в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких в целом более 150 человек», — заявил он.

Он отметил, что решается вопрос о выдаче украинцев на родину.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину шести украинских моряков, которым запрещалось покидать Грецию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить