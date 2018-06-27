В Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов

В Греции находятся более 150 граждан Украины, которые были задержаны за переправку нелегальных мигрантов.

Как сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинские власти проводили переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции относительно их судьбы.

«Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые удерживаются в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких в целом более 150 человек», — заявил он.

Он отметил, что решается вопрос о выдаче украинцев на родину.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину шести украинских моряков, которым запрещалось покидать Грецию.