Климкин заявил о возвращении на Украину моряков, которым запрещалось выезжать из Греции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину шести украинских моряков, которым запрещалось покидать Грецию.

«Хорошая утренняя новость: шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью. Длительная, сложная, но результативная работа консулов», — написал Климкин в Twitter.

Он отметил, что идёт работа по возвращению домой других украинских моряков.

В июне сообщалось, что в Японии трое российских моряков попросили помочь им вернуться на родину.