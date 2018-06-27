Климкин заявил о возвращении на Украину моряков, которым запрещалось выезжать из Греции

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину шести украинских моряков, которым запрещалось покидать Грецию.
Климкин заявил о возвращении на Украину моряков, которым запрещалось выезжать из Греции
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«Хорошая утренняя новость: шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью. Длительная, сложная, но результативная работа консулов», — написал Климкин в Twitter.

Он отметил, что идёт работа по возвращению домой других украинских моряков.

В июне сообщалось, что в Японии трое российских моряков попросили помочь им вернуться на родину.

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