В порту Японии застряли четыре российских и украинских моряка
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации РПСМ Николая Суханова.
«Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта», — сообщил Суханов.
По его словам, после этого значительная часть экипажа отправилась домой. На судне оставили четырёх человек, в том числе жителей Находки, Сахалина и Волгоградской области.
«По их словам, обещания о том, что их снимут с судна, затянулись, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату — ситуация сложная», — отметил он.
Название компании, которая владеет судном, неизвестно, так как моряки не имеют договоров — они устраивались на работу в другой стране. Моряки рассказали, что их попытки связаться с руководством оказались безрезультатными.
Также известно, что одному из членов экипажа требуется медицинская помощь.
В апреле 2017 года в Намибии застряли более десяти российских моряков.