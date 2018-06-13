В порту Японии застряли четыре российских и украинских моряка

В японском порту Вакканай на судне Tredecim (порт приписки Танзания) застряли четверо моряков — трое граждан России и один украинец, они обратились в генконсульство России и Российский профсоюз моряков (РПСМ) с просьбой репатриировать их домой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации РПСМ Николая Суханова.

«Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта», — сообщил Суханов.

По его словам, после этого значительная часть экипажа отправилась домой. На судне оставили четырёх человек, в том числе жителей Находки, Сахалина и Волгоградской области.

«По их словам, обещания о том, что их снимут с судна, затянулись, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату — ситуация сложная», — отметил он.

Название компании, которая владеет судном, неизвестно, так как моряки не имеют договоров — они устраивались на работу в другой стране. Моряки рассказали, что их попытки связаться с руководством оказались безрезультатными.

Также известно, что одному из членов экипажа требуется медицинская помощь.

В апреле 2017 года в Намибии застряли более десяти российских моряков.