Депутат Рады заявил о предложении ЕС создать лагеря беженцев на Украине
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«У меня есть достоверная информация, что чиновники ЕС предлагают членам украинского правительства разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую помощь», — заявил он.
По его словам, Радикальная партия, в которой он состоит, выступает против таких переговоров.
Также он заявил, что «нечего превращать Украину в резервацию».
Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере €1 млрд.