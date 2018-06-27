Депутат Рады заявил о предложении ЕС создать лагеря беженцев на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что европейские чиновники предлагают украинским властям разместить в стране лагеря для мигрантов. Об этом он написал в своём Facebook.
Депутат Рады заявил о предложении ЕС создать лагеря беженцев на Украине
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«У меня есть достоверная информация, что чиновники ЕС предлагают членам украинского правительства разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую помощь», — заявил он.

По его словам, Радикальная партия, в которой он состоит, выступает против таких переговоров. 

Также он заявил, что «нечего превращать Украину в резервацию».

Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить