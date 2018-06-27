Депутат Рады заявил о предложении ЕС создать лагеря беженцев на Украине

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что европейские чиновники предлагают украинским властям разместить в стране лагеря для мигрантов. Об этом он написал в своём Facebook.

«У меня есть достоверная информация, что чиновники ЕС предлагают членам украинского правительства разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую помощь», — заявил он.

По его словам, Радикальная партия, в которой он состоит, выступает против таких переговоров.

Также он заявил, что «нечего превращать Украину в резервацию».

Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере €1 млрд.