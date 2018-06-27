Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания противников режима

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Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) формирует нелегальные группы для убийств и запугивания не согласных с режимом. Об этом  пишет РИА Новости со ссылкой на военного инструктора и бывшего замначальника учебно-тренировочного лагеря националистического батальона «Азов» Сергея Сановского.
Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания противников режима
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Как рассказал Сановский, он познакомился Андреем Лисогором, который являлся штатным советником главы аппарата контрразведки СБУ. Лисогор сообщил ему, что на Украине была создана сеть нелегальных групп для «для активных мероприятий» на территории страны, в том числе «ликвидации лиц, не согласных с проводимым политическим курсом».

«Упомянув, что очень ценит мой опыт и специфику выполнения задач подразделением, которым я командовал, он предложил мне собрать боевую группу в шесть — восемь человек из бывших сослуживцев», — рассказал Сановский.

По его словам, ему сообщили, что любые организационные вопросы будут решаться на высоком государственном уровне, однако никого из них не оформят даже в качестве агентов.

Как заявил ему Лисогор, деятельность групп одобрил лично украинский президент Пётр Порошенко.

Когда Сановский отказался от предложения Лисогора, от него потребовали никому не рассказывать об этом разговоре, пригрозив «в лучшем случае задушить в подъезде».

Впоследствии сотрудники СБУ ворвались в его квартиру и заставили «признаться в абсурдных вещах». Из него выбили признание и записали на камеру.

Сановский написал заявление по поводу похищения и пыток в НАБУ, оно было передано в военную прокуратуру. 

В настоящий момент он находится в Мьянме, а также оформляет политическое убежище в Швеции.

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