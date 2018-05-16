Боец полка «Азов» объяснил отказ пожать руку Порошенко
- РИА Новости
«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идёт война и он должен был заняться этим неизвестно когда», — цитирует военного UA1.
Толмачев также обвинил Порошенко в затягивании войны и отметил, что «позорное присутствие» президента оскорбило честь раненых военных, которых могло быть меньше.
Ранее сообщалось, что Толмачев отказался пожать руку президенту Украины на вручении наград победителям Invictus Games.