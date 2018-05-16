Боец полка «Азов» объяснил отказ пожать руку Порошенко

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Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку украинскому президенту Петру Порошенко.
Боец полка «Азов» объяснил отказ пожать руку Порошенко
  • РИА Новости

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идёт война и он должен был заняться этим неизвестно когда», — цитирует военного UA1.

Толмачев также обвинил Порошенко в затягивании войны и отметил, что «позорное присутствие» президента оскорбило честь раненых военных, которых могло быть меньше.

Ранее сообщалось, что Толмачев отказался пожать руку президенту Украины на вручении наград победителям Invictus Games.

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