Боец полка «Азов» объяснил отказ пожать руку Порошенко

Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку украинскому президенту Петру Порошенко.

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идёт война и он должен был заняться этим неизвестно когда», — цитирует военного UA1.

Толмачев также обвинил Порошенко в затягивании войны и отметил, что «позорное присутствие» президента оскорбило честь раненых военных, которых могло быть меньше.

Ранее сообщалось, что Толмачев отказался пожать руку президенту Украины на вручении наград победителям Invictus Games.