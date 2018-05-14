Ветеран полка «Азов» отказался пожать руку Порошенко

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Ветеран полка «Азов», участвовавшего в силовой операции в Донбассе, Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям Invictus Games.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее видео было размещено в Instagram ультраправой партии «Национальный корпус».

На нём видно, что мужчина пожал руку другим участникам церемонии, но проигнорировал протянутую руку Порошенко.

Кроме того, он не отреагировал на президента Украины даже после того, как Порошенко похлопал его по плечу.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко, когда она пожимала ему руку.

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