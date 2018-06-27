Порошенко заявил, что доля рынка ЕС в торговле Украины достигла 42%

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что доля рынка Евросоюза в украинской торговле составляет 42%.

«Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский союз. Уже на сегодня доля рынка ЕС в торговле Украины достигла 42%», — написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что в июле на саммите Украина — ЕС в Брюсселе планирует согласовать с лидерами Евросоюза пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.