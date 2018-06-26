В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным

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Генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес заявил, что заключение под стражу руководителя главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является неправомерным.
В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным
  • РИА Новости

«Мы считаем его заключение под стражу неправомерным по причине отсутствия элементов, которые бы это оправдывали. Появилась новая информация, предоставленная властями (Украины. — RT), однако относительно неё у нас есть серьёзные сомнения», — цитирует его РИА Новости

Гутьеррес добавил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «непонятно, кому верить на Украине».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.

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