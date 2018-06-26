В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным
- РИА Новости
«Мы считаем его заключение под стражу неправомерным по причине отсутствия элементов, которые бы это оправдывали. Появилась новая информация, предоставленная властями (Украины. — RT), однако относительно неё у нас есть серьёзные сомнения», — цитирует его РИА Новости.
Гутьеррес добавил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «непонятно, кому верить на Украине».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.