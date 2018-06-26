Украинский омбудсмен назвала условие визита Москальковой к россиянину Одинцову
- РИА Новости
«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с целью помочь моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что делает возможным её визит к Максиму Одинцову», — написала Денисова.
Кроме того, она потребовала организовать ей встречу с членами экипажа украинского рыболовного судна «ЯК-0041» в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно, что Татьяне Москальковой было отказано в посещении российского военнослужащего Максима Одинцова в СИЗО в Киеве по причине отсутствия необходимых документов.
Подробнее — в материале RT.