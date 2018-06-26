Украинский омбудсмен назвала условие визита Москальковой к россиянину Одинцову

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Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала на своей странице в Facebook условие визита её российской коллеги Татьяны Москальковой к россиянину Максиму Одинцову в СИЗО в Киеве.
Украинский омбудсмен назвала условие визита Москальковой к россиянину Одинцову
  • РИА Новости

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с целью помочь моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что делает возможным её визит к Максиму Одинцову», — написала Денисова.

Кроме того, она потребовала организовать ей встречу с членами экипажа украинского рыболовного судна «ЯК-0041» в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что Татьяне Москальковой было отказано в посещении российского военнослужащего Максима Одинцова в СИЗО в Киеве по причине отсутствия необходимых документов.

Подробнее — в материале RT.

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