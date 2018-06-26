Источник назвал идею Турчинова о создании дополнительной армии на Украине «просто словами»

Короткая ссылка
Планы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова по созданию дополнительной армии в стране вряд ли будут реализованы. Об этом сообщает корреспондент RT со ссылкой на источник в Черниговском военном комиссариате.
Источник назвал идею Турчинова о создании дополнительной армии на Украине «просто словами»
  • © Евгений Котенко
  • РИА Новости

«Идея Александра Турчинова создать дополнительную армию — это просто слова. Потенциальных солдат внесут в списки, о которых через месяц забудут. Для создания полноценных военизированных общин надо проводить регулярные учения, оказывать потенциальным солдатам психологическую помощь», — объяснил собеседник RT.

По его словам, у Киева на подобные цели не хватает средств.

«Но на эти цели на Украине просто нет денег. Посмотрите, сколько не готовых к войне молодых людей оказывается на передовой. А что говорить о запасе?» — уточнил он.

Источник RT в украинской партии «Народный фронт» подтвердил, что у страны нет возможности подготовить к потенциальной войне 500 тыс. военнослужащих.

«Заявление Александра Турчинова — это пока только пиар. На Украине нет возможности эффективно подготовить к войне 500 тыс. человек. В лучшем случае СНБО получит отписки, а в худшем — тишину», — объяснил он.

Ранее Турчинов заявил, что на Украине появится резервная армия, что позволит создать полумиллионное войско для защиты от масштабного военного нападения любого агрессора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить