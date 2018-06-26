Источник назвал идею Турчинова о создании дополнительной армии на Украине «просто словами»
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- РИА Новости
«Идея Александра Турчинова создать дополнительную армию — это просто слова. Потенциальных солдат внесут в списки, о которых через месяц забудут. Для создания полноценных военизированных общин надо проводить регулярные учения, оказывать потенциальным солдатам психологическую помощь», — объяснил собеседник RT.
По его словам, у Киева на подобные цели не хватает средств.
«Но на эти цели на Украине просто нет денег. Посмотрите, сколько не готовых к войне молодых людей оказывается на передовой. А что говорить о запасе?» — уточнил он.
Источник RT в украинской партии «Народный фронт» подтвердил, что у страны нет возможности подготовить к потенциальной войне 500 тыс. военнослужащих.
«Заявление Александра Турчинова — это пока только пиар. На Украине нет возможности эффективно подготовить к войне 500 тыс. человек. В лучшем случае СНБО получит отписки, а в худшем — тишину», — объяснил он.
Ранее Турчинов заявил, что на Украине появится резервная армия, что позволит создать полумиллионное войско для защиты от масштабного военного нападения любого агрессора.