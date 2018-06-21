Турчинов рассказал об украинском варианте размещения миротворцев в Донбассе
По словам Турчинова, единственный приемлемый для Киева вариант — это размещение миротворцев на всей территории региона и, «в первую очередь, на государственной границе между Украиной и Россией».
«Для нас неприемлем был вариант, который попыталась протолкнуть Россия, в виде миротворцев из России и стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности. — RT)», — рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.
Ранее Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины.