Турчинов рассказал об украинском варианте размещения миротворцев в Донбассе

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об украинском варианте размещения миротворцев ООН на территории Донбасса.

По словам Турчинова, единственный приемлемый для Киева вариант — это размещение миротворцев на всей территории региона и, «в первую очередь, на государственной границе между Украиной и Россией».

«Для нас неприемлем был вариант, который попыталась протолкнуть Россия, в виде миротворцев из России и стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности. — RT)», — рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Ранее Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины.

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