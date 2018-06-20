Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины
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Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, Россия получила возможность осуществлять контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, а также «блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море».
«Но главное — это серьёзная угроза безопасности Украины», — сказал он.
Турчинов заявил, что благодаря мосту Россия теперь может оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск в Крым.
В мае МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста.