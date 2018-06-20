Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что строительство Крымского моста Россией является «серьёзной угрозой безопасности» страны.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, Россия получила возможность осуществлять контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, а также «блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море».

«Но главное — это серьёзная угроза безопасности Украины», — сказал он.

Турчинов заявил, что благодаря мосту Россия теперь может оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск в Крым.

В мае МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста.