Опрос: большинство украинцев не верят в честные президентские выборы в 2019 году

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Большинство (66%) жителей Украины полагают, что предстоящие выборы президента будут нечестными и кандидаты станут прибегать к фальсификациям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».
Опрос: большинство украинцев не верят в честные президентские выборы в 2019 году
  • © Senkar Tomas
  • globallookpress.com

Как сообщает издание «Українські Новини», 12% опрошенных убеждены в честности их проведения, ещё 22% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечается, выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах. 

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах Тимошенко на выборах.

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