Москальковой отказали во встрече с осуждённым на Украине россиянином Одинцовым

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой не удалось встретиться с осуждённым на Украине российским военнослужащим Максимом Одинцовым, передаёт ТАСС.

Сообщается, что после часового ожидания в киевском СИЗО омбудсмену отказали в доступе к россиянину, сославшись на «отсутствие необходимых документов».

«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства», — заявила Москалькова журналистам.

26 июня Москалькова прибыла в Киев. Как и планировалось, она встретилась с задержанными моряками российского судна «Норд».