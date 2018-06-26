Москальковой отказали во встрече с осуждённым на Украине россиянином Одинцовым
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Сообщается, что после часового ожидания в киевском СИЗО омбудсмену отказали в доступе к россиянину, сославшись на «отсутствие необходимых документов».
«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства», — заявила Москалькова журналистам.
26 июня Москалькова прибыла в Киев. Как и планировалось, она встретилась с задержанными моряками российского судна «Норд».