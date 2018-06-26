Путин поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил правительству Ростовской области оказать поддержку беженцам с юго-востока Украины.

О этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в перечне поручений по итогам прямой линии.

Власти должны обеспечить решение проблем, связанных с обустройством беженцев на российской территории, уточняется в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние украинские власти не способны урегулировать ситуацию в Донбассе.