Путин поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам из Донбасса
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О этом сообщается на сайте Кремля.
«Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в перечне поручений по итогам прямой линии.
Власти должны обеспечить решение проблем, связанных с обустройством беженцев на российской территории, уточняется в документе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние украинские власти не способны урегулировать ситуацию в Донбассе.