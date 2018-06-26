На Украине в результате ДТП с маршруткой три человека погибли и девять пострадали
Столкновение произошло 25 июня около 19:00 на автодороге «Киев — Ковель — Ягодин».
«Водитель легкового автомобиля «Mercedes-Benz» с иностранной регистрацией, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением Киев — Ковель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП автомобили выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автоцистерной.
Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее в Днепропетровской области в ДТП погибли три человека.