Эксперт прокомментировал начало испытаний боевого робота на Украине

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Анастасия Румянцева
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT начало испытаний Вооружёнными силами Украины роботизированного наблюдательно-огневого комплекса «Охотник».
Эксперт прокомментировал начало испытаний боевого робота на Украине
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«На самом деле дистанционно управляемые боевые аппараты не являются сложными предметами для воплощения. Это возможно, но насколько он высокотехнологичен? У меня большие сомнения насчёт того, что на Украине могут осуществить создание действительно такой роботизированной техники, которая есть в США или в России. Нет таких возможностей. Может быть робот, у которого либо пулемёт, либо гранатомёт вместо руки, но это паллиатив», — отметил Коновалов.

Эксперт отметил, что Украина делает много заявлений о новых разработках военно-промышленного комплекса, но при этом не может предоставить доказательств.

«Они заявляли, что РСЗО «Ольха» — что-то современное, новое, но это старая советская разработка, которую поставили на новые колёса», — заключил Коновалов.

Ранее пресс-служба правительства Украины сообщила, что Вооружённые силы страны испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник». По словам разработчиков, он может нести вооружение различных типов: пулемёт, автоматический гранатомёт, ПТРК и пушки.

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