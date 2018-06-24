Летевший из Новосибирска в Анталью пассажирский Boeing аварийно сел в Атырау

Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Новосибирска в Анталью, совершил аварийную посадку в аэропорту Атырау. Об этом сообщает комитет гражданской авиации Мининвестразвития Казахстана.

«Сегодня в 10:03 (08:03 мск) от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, следовавшего по маршруту Новосибирск — Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в 10:20 (08:20 мск) самолёт благополучно приземлился, на его борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа.

22 июня в Новой Зеландии самолёт ATR 72-500 авиакомпании Air New Zealand совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя.