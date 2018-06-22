Зампред национального собрания Армении рассказал о вкладе республики в победу над фашизмом

Заместитель председателя национального собрания Армении Микаел Мелкумян в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о вкладе республики в победу над фашизмом.

«Почти в каждой семье Армении кто-то погиб, ведь в Великой Отечественной войне принимали участие около 470 тыс. армян, из которых 370 тыс. не вернулись домой. У нас нет деревни или города, где не было бы памятников», — заявил он.

По его словам, общая страна — СССР — победила фашизм, и свой вклад в это внесли армяне.

Мелкумян также отметил, что власти республики поддерживают акцию «Бессмертный полк» и надеются, что с годами она только разрастётся.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в столице региона почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.