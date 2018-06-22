Эксперт оценил сообщения СМИ о подозрениях против Порошенко по поводу отмывания денег
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«Через угрозы расследования европейские страны пытаются оказывать давление на президента Порошенко ввиду разных обстоятельств», — заявил эксперт.
С одной стороны, считает он, Евросоюз стремится к получению определённых экономических преференций. Но могут быть и какие-то политические моменты, предположил Безпалько.
«Хотя вполне возможно, что расследование Британских Виргинских островов представляет собой просто предупредительную меру и в реальности она ни к чему не приведёт», — отметил он.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Нацбанка Якова Смолия о том, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.