Эксперт оценил сообщения СМИ о подозрениях против Порошенко по поводу отмывания денег

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Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о том, что правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрениями в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств.
Эксперт оценил сообщения СМИ о подозрениях против Порошенко по поводу отмывания денег
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Через угрозы расследования европейские страны пытаются оказывать давление на президента Порошенко ввиду разных обстоятельств», — заявил эксперт.

С одной стороны, считает он, Евросоюз стремится к получению определённых экономических преференций. Но могут быть и какие-то политические моменты, предположил Безпалько.

«Хотя вполне возможно, что расследование Британских Виргинских островов представляет собой просто предупредительную меру и в реальности она ни к чему не приведёт», — отметил он.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Нацбанка Якова Смолия о том, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.

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