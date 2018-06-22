Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что считает правильным приговор, вынесенный президенту Украины Петру Порошенко «Украинским народным трибуналом».

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Всё правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершённые против народа, — заявил Пасечник.

Он также отметил, что «Украинский народный трибунал» является мощным механизмом.

«Мы судили преступное руководство Киева по законам Украины», — подчеркнул Пасечник.

Ранее «Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко виновным в военных преступлениях.

Позднее советник Порошенко прокомментировал данный приговор.