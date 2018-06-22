Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Всё правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершённые против народа, — заявил Пасечник.
Он также отметил, что «Украинский народный трибунал» является мощным механизмом.
«Мы судили преступное руководство Киева по законам Украины», — подчеркнул Пасечник.
Ранее «Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко виновным в военных преступлениях.
Позднее советник Порошенко прокомментировал данный приговор.