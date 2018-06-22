Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что считает правильным приговор, вынесенный президенту Украины Петру Порошенко «Украинским народным трибуналом».
Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко
  • © Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Всё правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершённые против народа, — заявил Пасечник.

Он также отметил, что «Украинский народный трибунал» является мощным механизмом.

«Мы судили преступное руководство Киева по законам Украины», — подчеркнул Пасечник.

Ранее «Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко виновным в военных преступлениях.

Позднее советник Порошенко прокомментировал данный приговор. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить